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На ВСМПО выбрали инженеров годаСегодня в 18:16

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Среди молодежи и профессионалов.

На ВСМПО подвели итоги XIII конкурса "Инженер года" - почетного звания удостоились порядка 30 сотрудников.

На нынешнее интеллектуальное состязание было представлено 53 исследовательских работы от представителей цехов №№2, 10, 12, 23, 24, 32, 33, 35, 65 ВСМПО и трех цехов "Ависмы".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", в конкурсе по версии "Инженерное искусство молодых" участвовали 12 человек. Претендентов на победу по версии "Профессиональные инженеры" оказалось в три с лишним раза больше - 41.

Самой популярной стала номинация "Оборудование и механизация производства", в которой было представлено 11 рефератов. По
шесть участников заявилось по направлениям "Прокатное производство", "Менеджмент качества", "Строительство" и "Механическая обработка металлов и инструментальное производство".

Четыре доклада были сделаны в номинации "Автоматизация производства", три – в "Информационных технологиях". По две работы представили на суд жюри в "Кузнечном производстве", "Инженерной экономике и управлении предприятием", а также в "Оптимизации производственных процессов, повышении эффективности производства".

По одному проекту рассмотрело жюри в секциях "Алюминиевое производство", "Металловедение и термообработка", "Плавильное производство", "Производство магния", "Производство титана".

Звания "Инженер года-2017" среди профессионалов удостоены специалисты научно-технического центра ВСМПО Алексей Борноволоков, Вадим Бобров, Елена Солдатова, Сергей Селиванов, Вячеслав Солдатов, Станислав Харитонов и Олеся Шумейко. Также в числе лучших названы инженер цеха №35 Марина Лобанова, конструкторы инженерно-технического центра Дмитрий Амиров, Дмитрий Фомин, Олеся Бусыгина, Анна Гузеева, работники заводоуправления Максим Васильев, Вячеслав Суетин, Наталья Лебедева. Кроме того, высоко отмечены работы инженера-электрика цеха №24 Алексея Козюры, инженера-лаборанта контрольно-испытательного центра Юлии Лучниковой, инженера по качеству цеха №23 Светланой Сетровой.

Лучшими по версии "Инженерное искусство молодых" стали Мария Земских (НТЦ), Александр Перевалов (цех №12), Андрей Рогозин (цех №65), Артем Щербаков (цех №24), Оксана Недотко (цех №33), Анна Старухина (цех №65), Дмитрий Куликов (цех №2), Виталий Медисон (НТЦ).

Стоит отметить, что инженер-технолог лаборатории прокатного производства НТЦ Наталья Шеремет подготовила доклады в двух номинациях: "Прокатное производство" и "Оптимизация производственных процессов, повышение эффективности производства". Инженер-конструктор цеха №65 Андрей Перминов представил две работы в номинации "Оборудование и механизация производства".

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