На дороги, скверы и плотины.

В ближайшие три года мэрия Екатеринбурга планирует потратить на благоустройство 16,3 миллиарда рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале горадминистрации, сообщает "Уралинформбюро".

Фронт работ довольно широк: от реконструкции плотин и дорог до реконструкции скверов, набережных и дождевой канализации. Основной упор будет сделан на улично-дорожную сеть, мосты, тоннели. Будут развиваться сеть уличного освещения, рекреационных зон и озеленение города.

В планах мэрии значатся капитальный ремонт двух плотин в селе Горный Щит, возведение надземного пешеходного перехода через дублер Сибирского тракта в районе переулка Кустового, строительство коллектора реки Ольховка в микрорайоне Заречный, реконструкция сквера у Оперного театра и благоустройство парка Зеленая роща. Анонсировано и обновление крупных автомагистралей, в том числе улиц Металлургов и Авиационной.

Львиную долю финансирования - свыше 10 миллиардов рублей - горбюджет обещает взять на себя. Остальные деньги должны прийти из федеральной и областной казны.