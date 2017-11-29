От 45 до 55 миллиардов евро.

Великобритания заплатит за выход из Европейского союза от 45 до 55 миллиардов евро. Сумму согласовали дипломаты сторон, пишет The Telegraph.

Изначально речь шла о 60 миллиардах, которые Британия должна была заплатить в счет своих обязательств перед блоком. Объем "отступных" удалось снизить в ходе переговоров. Точная сумма компенсации будет зависеть от того, какая методика будет принята для расчета финансовых обязательств Британии перед ЕС, передает "Уралинформбюро".

В правительстве Великобритании не комментируют размер "счета за Brexit", уточняет ТАСС.

За выход из ЕС в прошлом году проголосовали 51,9% жителей страны. Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода из блока начались 19 июня, а завершится должны в ноябре 2018 года. Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года.