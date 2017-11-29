Для оптимальной работы в любой ситуации.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" подписала с Lufthansa Systems долгосрочное соглашение об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight 4D.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, NetLine - это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью. Она включает модули NetLine/Sched (для формирования расписания полетов), NetLine/Ops++ (для управления парком воздушных судов) и NetLine/Crew (для планирования и управления экипажами воздушных судов).

Lido/Flight 4D обеспечивает расчет оптимального маршрута для каждого рейса с учетом погоды, текущей ситуации в воздушном пространстве и других ограничений.

В условиях растущего пассажиропотока и увеличения авиапарка "Уральским авиалиниям" необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия, чтобы выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации.

"Уральские авиалинии" являются одной из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - октябрь 2017 года она перевезла 6,8 миллиона человек более чем по 200 направлениям. В парке воздушных судов насчитывается 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

Lufthansa Systems GmbH & Co. KG - передовой поставщик IT-продуктов для авиакомпаний. Более 300 перевозчиков доверяют многолетнему опыту работы над проектами и знанию технических ноу-хау Lufthansa Systems. В портфолио компании со штаб-квартирой в Раунхайме (Германия) и 16 офисами по всему миру входит множество инновационных IT-продуктов и услуг, что дает заказчикам дополнительные преимущества для увеличения их эффективности, сокращения расходов и повышения прибыли.