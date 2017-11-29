"Уральские авиалинии" применят IT-решения Lufthansa SystemsСегодня в 10:48
- Текст
Для оптимальной работы в любой ситуации.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" подписала с Lufthansa Systems долгосрочное соглашение об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight 4D.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, NetLine - это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью. Она включает модули NetLine/Sched (для формирования расписания полетов), NetLine/Ops++ (для управления парком воздушных судов) и NetLine/Crew (для планирования и управления экипажами воздушных судов).
Lido/Flight 4D обеспечивает расчет оптимального маршрута для каждого рейса с учетом погоды, текущей ситуации в воздушном пространстве и других ограничений.
В условиях растущего пассажиропотока и увеличения авиапарка "Уральским авиалиниям" необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия, чтобы выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации.
"Уральские авиалинии" являются одной из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - октябрь 2017 года она перевезла 6,8 миллиона человек более чем по 200 направлениям. В парке воздушных судов насчитывается 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
Lufthansa Systems GmbH & Co. KG - передовой поставщик IT-продуктов для авиакомпаний. Более 300 перевозчиков доверяют многолетнему опыту работы над проектами и знанию технических ноу-хау Lufthansa Systems. В портфолио компании со штаб-квартирой в Раунхайме (Германия) и 16 офисами по всему миру входит множество инновационных IT-продуктов и услуг, что дает заказчикам дополнительные преимущества для увеличения их эффективности, сокращения расходов и повышения прибыли.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:25
В США покажут документалку о курьезах и смертях на российских дорогах
Чтобы боялись.Сегодня в 15:17
Парковки Екатеринбурга взлетят в цене
Или перейдут в концессию.Сегодня в 15:05
Волгоградец ударом кулака порвал 7-месячной дочери кишку
Девочка скончалась.Сегодня в 15:03
Новиков решил поселить пайщиков "Бухты Квинс" в дома без тепла и света
И канализации.Сегодня в 14:36
Спецслужбы оцепили отель Hyatt в Екатеринбурге
Работают сотрудники всех ведомств.Сегодня в 14:33
Депутаты думы Среднеуральска готовят иск на председателя
За инакомыслие.Сегодня в 14:10
В Екатеринбурге за год выявлено 1347 ВИЧ-инфицированных
До конца года число может вырасти.Сегодня в 14:07
Свердловским бизнес-малышам помогут рефинансировать кредиты
В фонде господдержки.Сегодня в 13:59
Директора тюменского детсада оштрафовали за побег ребенка
На 100 тысяч.Сегодня в 13:57
Кадырова записали в фигуранты уголовного дела о госперевороте
В Черногории.Сегодня в 13:44
Саудовский принц-коррупционер заплатил миллиард в обмен на свободу
Но вину признал.Сегодня в 12:49
На Ямале сотрудница ПФР похитила 5 миллионов
За 2 года.Сегодня в 12:41
Экс-глава челябинской администрации вышел из СИЗО
Но суд наложил арест на его имущество.Сегодня в 12:18
Бывший руководитель пермского МФЦ не разжалобил облсуд
Он хотел условный срок.Сегодня в 11:56
Британцы "собрали" идеальный автомобиль
По заявкам водителей.
Главные новости
- Сегодня в 15:17Парковки Екатеринбурга взлетят в цене
- Сегодня в 15:03Новиков решил поселить пайщиков "Бухты Квинс" в дома без тепла и света
- Сегодня в 14:36Спецслужбы оцепили отель Hyatt в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:46Курящим на балконе россиянам придется платить соседям за причиняемый вред
- Сегодня в 09:28Грипп, корь и кое-что пострашнее
Аналитика
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?