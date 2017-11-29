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Парковки Екатеринбурга взлетят в ценеСегодня в 15:17

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Или перейдут в концессию.

Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном повышении платы за пользование парковочным пространством.

Перспективы развития городских парковок были озвучены 29 ноября на заседании комиссии ЕГД по городскому хозяйству¸ градостроительству и землепользованию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской гордумы.

Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов сообщил парламентариям, что муниципалитет собирается в обозримом будущем увеличить количество платных парковочных мест.

Кроме того, представители мэрии дали понять, что дальнейшее развитие парковочного пространства в Екатеринбурге связано с реализацией модели частно-государственного партнерства. Другой вариант решения проблемы — оставить парковки в ведении муниципалитета, но увеличить плату за их использование.

Стоит напомнить, что летом 2017 года сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб анонсировал появление в столице Урала 5,5 тысяч новых платных парковочных мест. Их установят на улицах города в течение ближайших семи лет в рамках концессионного соглашения. Сегодня в центре города насчитывается 70 терминалов и 2 500 оплачиваемых парковочных мест.

Также на заседании комитета депутаты обсудили итоги работ по капремонту многоквартирного жилья. По словам гендиректора регионального Фонда содействия капремонту Станислава Суханова, в 2015-2017 годах в Екатеринбурге капитально отремонтировано 614 многоквартирных домов. Кроме того, заменено 500 лифтов в 114 многоквартирных домах.

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