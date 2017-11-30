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Над свердловским капремонтом нависло "ОКО"29 ноября в 17:05

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Для борьбы с фальшивыми отчетами.

За качеством капремонта многоквартирных домов в Свердловской области будет наблюдать "ОКО*КАПРЕМОНТА" — программный комплекс онлайн-контроля, фиксирующий любые нарушения в режиме реального времени.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, "ОКО*КАПРЕМОНТА" предназначено для пресечения фальсификаций в отчетах организаций строительного надзора и оперативного мониторинга сроков и качества работ подрядчиков. Недавно система успешно прошла тестирование, а теперь введена в эксплуатацию.

По словам генерального директора регионального фонда капремонта МКД Свердловской области Станислава Суханова, ранее представители организаций строительного контроля оформляли отчетность по выполненным на домах работам исключительно в своем офисе, а не на объектах, что увеличивало количество ошибок при составлении отчета и не исключало возможность фальсификации данных.

"С внедрением "ОКА*КАПРЕМОНТА" стройконтроль будет оформлять свои отчеты непосредственно на объекте, а именно – заносить всю необходимую по дому информацию в мобильное приложение на смартфоне с обязательной фотофиксацией процесса ремонта, — пояснил Суханов. — Последняя производится только с геометкой, что позволяет исключить вероятность фальсификации отчетности до 98%. И если фотография, прикрепленная к отчету, не будет соответствовать месту расположения дома, программа нас сразу же об этом оповестит".

Оповещение в режиме реального времени будет произведено и в том случае, если представители строительного контроля более 7 дней не появлялись на объекте и не представляли динамику производства работ. Помимо контроля, программный комплекс "ОКО*КАПРЕМОНТА" поможет структурировать объем информации по конкретному объекту капитального ремонта в автоматическом режиме.

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