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Путин оплатит многодетным семья 4,5% ипотеки29 ноября в 19:07

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Срок действия льготы ограничен.

Федеральные власти пообещали субсидировать процентную ставку по ипотеке для многодетных семей.

Обнадеживающее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, сообщается на сайте Кремля. По словам главы государства, на такую помощь смогут рассчитывать семьи, у которых после 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок.

При этом будет субсидироваться не весь объем процентной ставки, а только 4,5%. Таким образом, семья будет оплачивать всего 6% ставки. Правда, срок действия этой льготы ограничен: три года с момента выдачи ипотечного кредита для семей, в которых родился второй ребенок, и пять лет — в случае рождения третьего ребенка.

Стоит заметить, что это далеко не первая инициатива подобного рода со стороны федерального руководства. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", начиная с 2018 года россияне будут получать ежемесячные выплаты за первого ребенка до достижениям им полутора лет.

Расходы на реализацию программы за три года составят 144,5 миллиарда рублей. Но для каждого субъекта РФ он будет корректироваться, исходя из регионального прожиточного минимума. Кроме того, Владимир Путин предложил продлить программу по выплате материнского капитала до 2021 года.

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