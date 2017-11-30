И Челябинский трубопрокатный.

Ледовую академию в Озерске начнут строить в 2018 году на средства облбюджета и частных инвесторов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Проект, поддержанный губернатором Южного Урала Борисом Дубровским, будет реализован при поддержке "Группы ЧТПЗ" и ПО "Маяк". В качестве стройплощадки выбран участок на территории стадиона "Строитель".

"В состав универсального спортивного комплекса войдут арена с искусственным льдом и трибунами на 400 мест, спортивная площадка с искусственным покрытием, открытая тренажерная площадка. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена", — сообщается на сайте главы Южного Урала.