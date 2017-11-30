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Аналитики вычислили самую дорогую улицу ЧелябинскаСегодня в 11:15

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"Квадрат" стоит больше 65 тысяч.

Улица Аношкина признана самой дорогой в Челябинске. Средняя стоимость квадратного метра жилья там в 2017 году составила 65,9 тысячи рублей, средняя цена квартиры – 4,2 миллиона, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе N1.RU.

На втором месте рейтинга - улица Лесопарковая в Центральном районе (63,1 тысячи рублей за "квадрат"), а на третьем — Мелькомбинат 2 1-й участок в этом же районе (53,7 тысячи).

Стоит отметить, что средние цены на жилую недвижимость в Челябинске, по подсчетам аналитиков, за 10 месяцев 2017 года опустились к аналогичному периоду 2016-го на 4,5% до - 39,9 тысячи рублей.

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