РМК возьмет на вооружение совместные разработки РФ и ФРГСегодня в 13:56
- Текст
В горной отрасли.
Русскую медную компанию интересуют проекты в области освоения месторождений бедных руд, рекультивации горных выработок и повышения энергоэффективности производств. Об этом заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар на X Российско-германском сырьевом форуме в Санкт-Петербурге.
Топ-менеджер РМК приняла участие в дискуссии "Российско-германское научно-техническое сотрудничество в сырьевом секторе: перспективные направления". В рамках последней было объявлено о создании пяти рабочих групп из научных специалистов Санкт-Петербургского государственного горного университета и Фрайбергской горной академии. Им предстоит совместно решать наиболее актуальные для отрасли двух стран задачи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
По словам Н.Гончар, в таком сотрудничестве РМК видит потенциал в трех основных направлениях. Это комплексное освоение месторождений с низким содержанием меди и переработка отходов, рекультивация горной выработки угольного разреза, а также повышение энергоэффективности производств.
Она напомнила, что компания реализовала первый на постсоветском пространстве проект по добыче и обогащению медно-порфировых руд с содержанием меди до 0,4% на базе Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. В настоящее время идет освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд. На основе хвостов его обогатительной фабрики планируется производить закладочный материал для ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза. Крупнейший в Европе карьер представляет большую опасность для экологии и населения Южного Урала из-за эндогенных пожаров и оползней.
"В последние годы в Германии было рекультивировано более 30 угольных разрезов. Разработка документации и выполнение инженерных изысканий по проекту ликвидации Коркинского угольного разреза осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета. Проведенные исследования уже доказали, что ликвидация разреза технически осуществима и экологически безопасна. Уверены, участие в проекте коллег из Германии будет содействовать эффективному решению поставленной перед нами задачи. Тем более у нас уже есть положительный опыт внедрения наилучших доступных технологий в области медеплавильного производства на площадке предприятия "Карабашмедь", которые помогают приближать показатели его деятельности к нормативам, принятым в Европейском Союзе", - подчеркнула вице-президент РМК по экологической и промбезопасности Наталия Гончар.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:14
Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
Ради безопасности государства.Сегодня в 14:03
В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замуж
Ее ищут 5-е сутки.Сегодня в 13:56
РМК возьмет на вооружение совместные разработки РФ и ФРГ
В горной отрасли.Сегодня в 13:56
Свердловская область избавится от птицефабрики "Рефтинская"
В 2019 году.Сегодня в 13:46
Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
Средний Урал будет платить за стройку 2 года.Сегодня в 13:31
Троих первоуральцев отправили за решетку за убийство охранника
Им дали от 16 до 17 лет.Сегодня в 13:29
"Уральские авиалинии" увезут в Красноярск за 1500 рублей
И накормят завтраком.Сегодня в 13:19
За сварившегося в кастрюле 2-летнего тоболяка ответит бабушка
Ей грозит до двух лет лишения свободы.Сегодня в 13:01
В центре Костаная задушили девушку
Тело нашла подруга.Сегодня в 12:45
В Кольцово задержали контрабандиста с украшениями в носках и дубленке
Мужчина прилетел из Стамбула.Сегодня в 12:43
На тюменской трассе столкнулись фура и автобус
13 пострадавших.Сегодня в 12:41
Носов зачистил ряды нижнетагильских единороссов
От неугодных.Сегодня в 12:31
Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиян
Каждый год.Сегодня в 11:57
На Ямале будут судить вахтовика за избиение коллеги до смерти
Его сообщника отправили в колонию.Сегодня в 11:47
Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
Намек для митрополита Кирилла?
Главные новости
- Сегодня в 14:14Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
- Сегодня в 13:46Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
- Сегодня в 11:47Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
- Сегодня в 11:40В Асбесте готовят референдум против завода Ротенбергов
- Сегодня в 11:06Американские дипломаты вернули украденный в Екатеринбурге знак
Аналитика
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?