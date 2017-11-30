В горной отрасли.

Русскую медную компанию интересуют проекты в области освоения месторождений бедных руд, рекультивации горных выработок и повышения энергоэффективности производств. Об этом заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар на X Российско-германском сырьевом форуме в Санкт-Петербурге.

Топ-менеджер РМК приняла участие в дискуссии "Российско-германское научно-техническое сотрудничество в сырьевом секторе: перспективные направления". В рамках последней было объявлено о создании пяти рабочих групп из научных специалистов Санкт-Петербургского государственного горного университета и Фрайбергской горной академии. Им предстоит совместно решать наиболее актуальные для отрасли двух стран задачи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

По словам Н.Гончар, в таком сотрудничестве РМК видит потенциал в трех основных направлениях. Это комплексное освоение месторождений с низким содержанием меди и переработка отходов, рекультивация горной выработки угольного разреза, а также повышение энергоэффективности производств.

Она напомнила, что компания реализовала первый на постсоветском пространстве проект по добыче и обогащению медно-порфировых руд с содержанием меди до 0,4% на базе Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. В настоящее время идет освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд. На основе хвостов его обогатительной фабрики планируется производить закладочный материал для ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза. Крупнейший в Европе карьер представляет большую опасность для экологии и населения Южного Урала из-за эндогенных пожаров и оползней.

"В последние годы в Германии было рекультивировано более 30 угольных разрезов. Разработка документации и выполнение инженерных изысканий по проекту ликвидации Коркинского угольного разреза осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета. Проведенные исследования уже доказали, что ликвидация разреза технически осуществима и экологически безопасна. Уверены, участие в проекте коллег из Германии будет содействовать эффективному решению поставленной перед нами задачи. Тем более у нас уже есть положительный опыт внедрения наилучших доступных технологий в области медеплавильного производства на площадке предприятия "Карабашмедь", которые помогают приближать показатели его деятельности к нормативам, принятым в Европейском Союзе", - подчеркнула вице-президент РМК по экологической и промбезопасности Наталия Гончар.