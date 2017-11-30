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Свердловская область избавится от птицефабрики "Рефтинская" Сегодня в 13:56

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В 2019 году.

Свердловская область в 2019 году выставит на продажу птицефабрику "Рефтинская". Соответствующее решение было озвучено на заседании комитета областного Заксобрания по промышленной политике 29 ноября 2017 года. Власти планируют выручить за счет продажи актива свыше 1 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, в 2018 году ожидается реорганизация птицефабрики "Первоуральская" путем присоединения к птицефабрике" "Свердловская", а также продажа акций "Уралагроснабкомплекта" и АО "Совхоз "Сухоложский".

Предполагаемый размер плановых доходов госказны Среднего Урала (за исключением доходов от приватизации госимущества) в 2018 году составит 739 миллионов рублей. Региональный бюджет из них получит 330 миллионов.

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