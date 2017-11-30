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Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайнымиСегодня в 14:14

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Ради безопасности государства.

Правительство РФ разрешило Министерству обороны РФ, Федеральной службе безопасности и Службе внешней разведки не раскрывать данные поставщиков и подрядчиков, получающих госконтракты. Постановление "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и для безопасности государства" за подписью премьера-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Из документа следует, что данные структуры, а также подведомственные им госпредприятия, будут размещать информацию на сайте госзакупок без указания способа, цены и результата закупки. Введенная мера будет действовать до 1 июля 2018 года.

Ряд опрошенных "Ведомостями" экспертов сходятся во мнении, что введение "тайных" закупок для ведомств и госкорпораций может быть связано с санкциями. В частности, собеседник издания, близкий к "Роскосмосу", отмечает, что из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества. Источник в "Роснефти" убежден, что сведения о контрагентах хотят защитить все компании, находящиеся под санкциями, чтобы не раскрывать схемы, позволяющие эти санкции обходить.

Другие эксперты полагают, что сокрытие информации о закупках "связано с теневым бюджетом".

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