"Тромы" облегчат жизнь энергетикам Западной СибириСегодня в 14:35
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Новая техника придет в декабре.
До конца 2017 года ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") увеличит парк авто- и спецтехники в Западной Сибири на 19 единиц. Новый транспорт поможет энергетикам обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса трех регионов, улучшатся и условия труда.
С начала января энергетики Западной Сибири получили 17 машин, среди которых полноприводный тягач с полуприцепом для транспортировки вездеходов, грузовые автомобили с кранами-манипуляторами и автогидроподъемники с рабочей высотой подъема до 30 метров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в числе новой спецтехники два снегоболотохода "Тром-8". Полноприводные восьмиколесные машины способны передвигаться по бездорожью, заболоченной местности, преодолевать русла рек и озер, глубокий снежный покров. Кроме того, "Тром" адаптирован к работам в условиях низких температур. Эксплуатационные расходы вездехода в несколько раз ниже трат на гусеничную технику.
Автопарк энергетиков западно-сибирского региона включает 350 единиц. В основном это колесные и гусеничные вездеходы, используемые для доставки ремонтного персонала и такелажа к месту работы, обеспечения бытовых условий и проживания.
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