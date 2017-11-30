За 2017 год.

Объем инвестиций ФСК ЕЭС на Урале в 2017 году составит 3 миллиарда 956 миллионов рублей. Только на ремонтную кампанию перед осенне-зимним периодом было потрачено 610,4 миллиона рублей. При этом в прошлом году на обновление оборудования и постройку новых энергообъектов было потрачено на 25% больше - 5 миллиардов 41 миллион рублей. Такие цифры озвучил на брифинге по итогам инвестдеятельности филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала инженер отдела формирования балансов и расчета потерь службы оказания услуг по передаче электроэнергии Сергей Юферев.

Он рассказал, что помимо традиционного контроля и плановых инженерных осмотров в текущем году были реконструированы подстанции 220 кВ "Бузулукская", "Чебаркуль" и "Каменская". Как следствие, возросла надежность оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей. Плановый ремонт прошел на линии 500 кВ "Воткинская ГЭС – Емелино" и межгосударственной линии электропередачи 500 кВ "Челябинская – Костанайская". Работы на последней особенно важны, так как они повысили надежность транзита электроэнергии между Россией и Казахстаном.

Другой значимый проект ФСК ЕЭС на Урале - строительство схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Пермской ГРЭС. Его реализация увеличит передачу электроэнергии потребителям региона до 3200 МВт и повысит надежность объединенной энергосистемы Урала и Пермско-Закамского узла. Кроме того, передача дополнительной мощности дает возможность для присоединения новых потребителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в 2018 году ожидается завершение строительства подстанции 500 кВ "Преображенская" трансформаторной мощностью 501 МВА, а также реконструкция ПС 220 кВ "Садовая" (50 МВА) и РЗА Пермской МСК (магистральной сетевой компании).

Стоит отметить, что перед началом брифинга журналисты и энергетики сразились в деловой игре в формате "Что? Где? Когда?". Лучше на вопросы об энергетике и на общую эрудицию отвечали "знатоки" от СМИ, опередив соперников на 4 балла.