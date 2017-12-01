Екатеринбургскую Здохню "воскресят" для ЭКСПОСегодня в 09:57
- Текст
Очистив от опасного шлама.
Екатеринбургский МУП "Водоканал" собирается "реанимировать" озеро Здохня, расположенное в непосредственной близости от шламоотстойников Западной фильтровальной станции. Аукцион на выполнения проектно-изыскательских работ на объекте размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно аукционной документации, озеро планируется очистить от донных отложений. Для этого на территории водоема будет построена иловая насосная станция, обустроена площадка для складирования и обезвоживания мусора, проложены шламопроводы. Отдельной стройкой значится разработка мероприятий по восстановлению экосистемы Здохни и наиболее проблемных участков Верх-Исетского пруда.
Шламоотстойник "Водоканала" находится практически под боком у погибающего озера. Фото: yandex.ru/maps.
В ходе проектно-изыскательских работ на площадке подрядчику предстоит отобрать литогеохимические пробы грунта, провести радиационное обследование участка, определить уровень загрязнения поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами. При этом особое внимание будет уделено анализу химического состава донных отложений озера.
Работы предполагается завершить до 30 июля 2018 года. Стартовая цена аукциона составляет 18,9 миллиона рублей.
Следует отметить, что озеро Здохня считается одним из самых экологически-неблагополучных водоемов Екатеринбурга. Оно сильно загрязнено стоками из соседних шламоотстойников ЗФС. В 2000 году "Водоканал" установил на этом участке оборудование для откачивания шлама.
Кроме того, территория вокруг озера Здохня частично попадает в план застройки ЭКСПО-парка, который будет возведен на южном берегу ВИЗ-пруда в случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение международной выставки ЭКСПО-2025.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:57
Екатеринбургскую Здохню "воскресят" для ЭКСПО
Очистив от опасного шлама.Сегодня в 09:55
Маленькие магнитогорцы учатся ходить конем
И другим премудростям шахмат.Сегодня в 09:53
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"
Проводится проверка.Сегодня в 09:52
Автовладельцы по ОСАГО оплатят убытки страховщиков
Реформу готовят в марте.Сегодня в 09:44
В казахстанской школе нашли тело подростка
"Умер от стресса".Сегодня в 09:28
В Екатеринбурге на Бебеля нашли труп
Около подъезда.Сегодня в 09:23
ГК "Орион": российских телезрителей раздражает реклама
Большинство прерывает просмотр в это время.Сегодня в 09:15
Екатеринбургская подземка не будет возить пассажиров в новогоднюю ночь
И закроется в 12 ночи.Сегодня в 08:54
Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадом
Местами.Сегодня в 08:44
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.Сегодня в 08:19
Российским автомобилистам с 1 декабря начнут выписывать новые штрафы
За отсутствие знака "Ш".30 ноября в 20:00
В Перми открыли новый терминал аэропорта
Со старым названием.30 ноября в 19:40
Главный синоптик страны скрыл прогноз на новогоднюю ночь
Но рассказал про зиму.30 ноября в 19:16
В Тюменской области задержали иностранца-драгдилера
С мешком героина.30 ноября в 18:55
В Екатеринбурге детсад оштрафован за тесноту
И антисанитарию.
Главные новости
- Сегодня в 09:53В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"
- Сегодня в 08:54Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадом
- Сегодня в 08:44Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
- 30 ноября в 15:39"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
- 30 ноября в 15:30Мэрия Екатеринбурга придумала новый раздражитель для водителей и ГИБДД
Аналитика
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.