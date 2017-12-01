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Экспортный потенциал Среднего Урала вырос на третьСегодня в 11:56

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За счет яиц и жира.

Куриные яйца, мед, кондитерские изделия и жиры, произведенные в Свердловской области, стали чаще покупать за рубежом. Рост экспорта пищевых товаров за девять месяцев 2017 года в регионе вырос на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, основными покупателями уральских продуктов являются страны СНГ, а также Монголия и Китай.

Возросший спрос на свердловские продукты поможет реализовать на Среднем Урале федеральный тренд на увеличение объема экспорта продукции АПК к 2020 году на 27%. В экспортную деятельность привлекут также предприятия малого и среднего бизнеса, чья продукция может быть интересна иностранным покупателям.

Речь об этом шла на заседании проектного офиса министерства внешнеэкономических связей по развитию экспорта региона.

По его итогам было решено усилить существующую в области инфраструктуру помощи экспортерам инструментами российских торгпредств за рубежом, а также создать единый центр поддержки, который будет работать в формате "одного окна".

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