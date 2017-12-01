За нее просят 25,7 миллиона.

Самые дороги квартиры Екатеринбурга расположены в домах на улице Николая Никонова. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала N1.RU.

Они изучили порядка 70 тысяч объявлений на рынке вторичного жилья. Квартиры на Никонова оказались самыми дорогостоящими: их выставляют на продажу по цене в 160 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя цена квартир здесь составила 25,7 миллиона рублей, что на 5,7 миллионов рублей выше, чем в прочих элитных районах Екатеринбурга.

По словам руководителя проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, в 2017 году на улице Никонова выросла не только цена, но и количество предложений недвижимости.

"Серебро" и "бронзу" рейтинга стоимости поделили квартиры в домах на улицах Сакко и Ванцетти и Красноармейской: 130 тысяч и 120 тысяч рублей за "квадрат". Улица Хохрякова, считавшаяся самой дорогой по цене недвижимости в 2016 году, опустилась на четвертое место рейтинга.

Стоит заметить, что на взвинчивание цен могло повлиять строительство в непосредственной близости от улицы Николая Никонова элитного "Макаровского квартала". Реализацией этого проекта занимается "УГМК-холдинг".

Сегодня эту компанию связывают с рядом неоднозначных проектов по застройке центральной части города. Среди них — строительство "Екатеринбург-Сити" в зоне исторических памятников, а также планы по сносу недостроенной телебашни и возведении на ее месте ледовой арены на 15 тысяч человек.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", против проекта ледовой арены уже неоднократно выступала архитектурная и научная общественность Екатеринбурга. В частности, многие эксперты прогнозируют транспортный коллапс в центральной части города в случае, если арена все-таки будет построена.

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