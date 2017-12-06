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Лаборатория Роспана пополнилась новым "сотрудником"Сегодня в 17:32

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Хроматограф следит за остаточным метанолом.

Новый хроматографический комплекс начал работу в лаборатории физико-химических исследований АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ". Прибор измеряет остаточное содержание метанола в товарном стабильном газовом конденсате.

Метанол (метиловый спирт) применяется на многих предприятиях нефтяной и газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования, то есть дает возможность избежать образования в технологических линиях гидратов — снегоподобных кристаллических соединений углеводородов и воды. Гидраты, образовавшиеся в трубе, резко снижают объемы добычи, а также их очень сложно удалить. Поэтому при добыче углеводородов и используют метанол.

Остаточный метанол на качество конденсата не влияет, но его уровень необходимо измерять, чтобы правильно оценивать возможного влияния этого высокотоксичного вещества на окружающую среду и для учета его расхода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", ранее остаточный метанол в конденсате в лаборатории предприятия измеряли методом "мокрой химии", что было связано и с работой с концентрированными кислотами, и с нагреванием реакционных смесей. Но результат все равно был далек от того, что выдает чувствительный "Хромос ГХ-1000" российского производства — с точностью до 0,0001% масс.

Хроматографический метод позволяет оптимизировать процесс как в плане безопасности, так и в плане более рационального использования рабочего времени сотрудников лаборатории. Преимущества "Хромоса" налицо — он прост и надежен, не требует пробоподготовки, обладает высокой чувствительностью и позволяет выполнять большее количество измерений за короткое время.

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