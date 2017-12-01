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"Уральские авиалинии" стали лауреатом National Geographic Traveler Awards 2017Сегодня в 15:27

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За них проголосовали путешественники.

"Уральские авиалинии" стали обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2017. Перевозчик занял третье место в номинации "Лучшая российская авиакомпания", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

С 22 мая по 15 октября в рамках онлайн-голосования читатели журнала National Geographic Traveler самостоятельно выбирали самую-самую отечественную авиакомпанию. В голосовании приняли участие почти 200 тысяч пользователей.

Церемония награждения прошла 30 ноября в Москве. Премия National Geographic Awards 2017 вручалась в номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. Она позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха, привычные каждому, и открывать неизведанные горизонты, вдохновляя на новые путешествия даже туристов со стажем.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь-октябрь 2017 года 43 лайнера компании перевезли более чем по 200 направлениям 6,8 миллиона человек.

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