СМИ подали неверную информацию.

В связи с появлением в ряде СМИ информации о якобы имевшем место уклонении ООО "Марийский НПЗ" от уплаты таможенных пошлин на темные нефтепродукты, предприятие выступает с официальным опровержением указанной информации.

ООО "Марийский НПЗ" (предприятие New Stream Group) при производстве и реализации продукции действует в полном соответствии с таможенным законодательством Евразийского Экономического Союза и Российской Федерации. Современный производственный комплекс завода имеет в своём составе необходимые для производства товаров технологические мощности, которые и обеспечивают полное соответствие физико-химических характеристик нефтепродуктов заявленным требованиям товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС Группы 27 Единого таможенного тарифа Евразийского Экономического Союза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в составе New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.