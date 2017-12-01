Мэрия Екатеринбурга урезала "капремонтный" списокСегодня в 16:15
- Текст
На 70 адресов.
Администрация Екатеринбурга исключила из программы капремонта 70 многоквартирных жилых домов.
Часть из них выбыли из "капремонтного" списка уже после их изъятия из Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. По другим адресам решение приняли сами собственники жилья, решившие отказаться от услуг регионального оператора и завести собственный спецсчет.
При этом в список включены адреса, которых ранее в нем не было. Среди них — Кузнечная, 84а, Московская, 1, Сибирский тракт 9 километр, 105 и 107, Сурикова, 53.
Следует напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов. При этом глава региона Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов своевременно исключать из программы капремонта жилые помещения с высокой степенью износа, чтобы затем перевести их в "аварийный" реестр.
Ранее по теме:
На капремонт свердловских многоквартирников потратят 21 миллиард
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:56
В Екатеринбурге КамАЗ развернул легковушку поперек дороги
На Уралмаше.Сегодня в 18:40
Пермяк сел на 17 лет за надругательство над пятью детьми
В ИК особого режима.Сегодня в 18:25
Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов
В доход государства.Сегодня в 17:52
Облсуд отменил приговор смотрителю екатеринбургского кладбища
Дело вернули в прокуратуру.Сегодня в 17:48
В Екатеринбурге марафонцы изменят автобусный маршрут
И перекроют улицу.Сегодня в 17:48
В Екатеринбурге стартует суд над 17 членами наркокартеля
У них изъяли 11 кило зелья.Сегодня в 17:39
Свердловские дорожники готовятся к непогоде
В выходные ожидается снегопад.Сегодня в 17:36
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:34
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.Сегодня в 17:23
МОК пожизненно дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону
И аннулировал ее результаты на Играх-2014.Сегодня в 17:09
Загрузить "Екатеринбург Арену" мероприятиями помогут российские власти
После ЧМ-2018.Сегодня в 16:52
Замначальника челябинского СИЗО будут судить за взятку в 3 миллиона
За роскошные условия для зэка.Сегодня в 16:49
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от налогов
На скидку.Сегодня в 16:36
Пострадавшую в Таиланде челябинку перевезут в Екатеринбург
На лечение собирают деньги.Сегодня в 16:34
Суд по делу поджигателя ККТ "Космос" стартует 15 декабря
Ему продлили арест.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов
- Сегодня в 16:36Пострадавшую в Таиланде челябинку перевезут в Екатеринбург
- Сегодня в 15:23Росприроднадзор высчитывает ущерб, нанесенный ПНТЗ Первоуральску
- Сегодня в 14:34Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
- Сегодня в 13:04В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.