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Мэрия Екатеринбурга урезала "капремонтный" списокСегодня в 16:15

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На 70 адресов.

Администрация Екатеринбурга исключила из программы капремонта 70 многоквартирных жилых домов.

Часть из них выбыли из "капремонтного" списка уже после их изъятия из Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. По другим адресам решение приняли сами собственники жилья, решившие отказаться от услуг регионального оператора и завести собственный спецсчет.

При этом в список включены адреса, которых ранее в нем не было. Среди них — Кузнечная, 84а, Московская, 1, Сибирский тракт 9 километр, 105 и 107, Сурикова, 53.

Следует напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов. При этом глава региона Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов своевременно исключать из программы капремонта жилые помещения с высокой степенью износа, чтобы затем перевести их в "аварийный" реестр.

Ранее по теме:
На капремонт свердловских многоквартирников потратят 21 миллиард

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