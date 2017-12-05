Работы продолжатся до 2022 года.

Совместное предприятие корпорации "ВСМПО-Ависма" и Boeing – Ural Boeing Manufacturing – начало завоз станков в новый производственный корпус в особой экономической зоне "Титановая долина".

"ВСМПО-Новые технологии" будет производить черновую и чистовую механическую обработку титановых штамповок: элементы фюзеляжа самолёта, элементы конструкций крыла и пилонов, детали шасси для всех моделей гражданских самолётных программ Boeing: 737, 777 и 787 Dreamliner и новой модели 777Х.

Как сообщили "Уралинформбюро" в корпорации "ВСМПО-Ависма", запуск завода запланирован на 2018 год. До этого времени там будет установлено высокотехнологичное японское и американское оборудование, которое сделает производство одним из самых современных в России.

Согласно планам руководства, "ВСМПО-Новые технологии" будет принимать и монтировать станки до конца 2019 года, постепенно запуская их в работу. "Условия будут такие, как в цехах ВСМПО: ставим оборудование, а рядом идет обычный производственный процесс", – объяснил генеральный директор ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.

Сейчас машинный парк предприятия закуплен на 90%, все необходимые контракты заключены, а авансы выплачены. Первые станки проходят растаможивание в Екатеринбурге: монтаж начнется в ближайшее время.

До 2020 года UBM будет функционировать на базе завода ВСМПО в Верхней Салде и в "Титановой долине". Позднее, когда производство полностью переведут в особую экономическую зону, на освободившихся площадях корпорация планирует развивать собственную механообработку.