На первых местах - азиаты.

Сразу две узбекистанские модели авто попали в ТОП-5 самых дешевых машин на российском рынке за декабрь 2017 года. Список составили аналитики Daily-Motor.Ru, передает "Уралинформбюро".

На первом месте расположился компактный хэтчбек Ravon R2, стоимость которого начинается от 439 тысяч рублей. Вторая позиция досталась бюджетному седану Datsun on-DO (от 444 000 рублей), третья - седану Ravon Nexia (от 449 тысяч рублей), четвертая - Brilliance H230 (от 460 тысяч рублей). Замыкает ТОП еще один китаец - седан FAW Oley (от 491 тысячи рублей).