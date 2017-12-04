×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Эксперты составили ТОП самых дешевых иномарок в РоссииСегодня в 09:04

  • Текст

На первых местах - азиаты.

Сразу две узбекистанские модели авто попали в ТОП-5 самых дешевых машин на российском рынке за декабрь 2017 года. Список составили аналитики Daily-Motor.Ru, передает "Уралинформбюро".

На первом месте расположился компактный хэтчбек Ravon R2, стоимость которого начинается от 439 тысяч рублей. Вторая позиция досталась бюджетному седану Datsun on-DO (от 444 000 рублей), третья - седану Ravon Nexia (от 449 тысяч рублей), четвертая - Brilliance H230 (от 460 тысяч рублей). Замыкает ТОП еще один китаец - седан FAW Oley (от 491 тысячи рублей).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×