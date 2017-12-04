Челябинской области.

Русская медная компания провела презентацию проекта Томинского ГОКа рабочей группе Общественной палаты Челябинской области. Представителям общественных экологических организаций, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, природоохранной прокуратуры, Минэкологии, Главного управления лесами, Законодательного собрания региона и органов местного самоуправления рассказали о значении будущего предприятия для экономики Урала и мерах, которые будут для защиты окружающей среды.

Вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев отметил, что строительство Томинского ГОКа позволит сбалансировать мощности по добыче медной руды и металлургических заводов Урала благодаря замещению поставок импортного сырья. На его долю сегодня приходится до 40% от общего объема переработки. Это на 30 лет вперед обеспечит стабильную загрузку ряда металлургических заводов, являющихся системообразующим для экономик городов Урала и соседних регионов – Первоуральска, Карабаша, Кыштыма, Ивделя, Верхней Пышмы, Медногорска и других.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в целом на медных производствах Урала задействовано порядка 80 000 человек. По подсчетам исследователей, в среднем одно рабочее место в цветной металлургии создает до 7 рабочих мест в смежных отраслях – строительстве, автомобильных и железнодорожных перевозках, энергетике и других. Таким образом, с учетом членов семей работников горняков и металлургов, а также родных сотрудников обслуживающих предприятий общее количество тех, чье благополучие зависит от развития и состояния медной отрасли на Урале, достигает 2 миллионов человек.

Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар познакомила участников заседания с особенностями технологического процесса по добыче и обогащению медной руды на Томинском ГОКе. Также она рассказала о мероприятиях, которые планируется реализовать для защиты атмосферного воздуха, почвы и водных объектов в процессе работы предприятия.

Топ-менеджер РМК сообщила, что проектная документация основных объектов будущего комбината получила положительные заключения государственной экологической и градостроительной экспертиз.

По результатам независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, который по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского провели эксперты Уральского государственного горного университета, реализация проекта была признана возможной при условии выполнения рекомендаций. Главные из них - отказ от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии, включая кучное выщелачивание, и включение угольного разреза Коркинский в технологическую цепочку Томинского ГОКа – РМК выполнила.

По новому проекту закладочный материал, который будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, по трубопроводу будут доставлять в Коркинский угольный разрез для его ликвидации. Это позволит потушить эндогенные пожары в выработке и укрепить борта разреза, тем самым решив одну из главных экологических проблем Челябинской области.

Выслушав доклады, собравшиеся могли задать вопросы представителям надзорных ведомств, руководителям РМК и Томинского ГОКа.

В будущем члены Общественной палаты, представители общественных организаций, министерств и ведомств, а также руководители РМК продолжат обсуждать актуальные аспекты реализации проекта строительства Томинского ГОКа.

Решение о проведении при посредничестве ОП Челябинской области обсуждения проекта Томинского ГОКа с участием заинтересованных сторон было принято по итогам встречи активистов и представителей РМК под председательством губернатора Бориса Дубровского. Она прошла 13 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина.