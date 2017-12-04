Готовя кадры для Китая и Азербайджана.

Корпоративный центр подготовки кадров "Персонал" Магнитогорского металлургического комбината готовит работников не только для Группы ПАО "ММК". Среди его слушателей есть и иностранцы.

Недавно в "Персонале" прошли обучение две группы специалистов китайского завода Shandong Iron & Steel Group Rizhao Co., Ltd. Они прослушали дополнительную программу повышения квалификации "Производство автомобильного листа на примере ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Гости из Поднебесной изучили работу линии горячего оцинкования и линии непрерывного отжига ЛПЦ-11.

В теории акцент делался на виды сортамента, технические характеристики проката, подготовку его поверхности перед цинкованием, формирование цинкового покрытия и дефекты горячеоцинкованного проката. Практическая часть обучения проходила на промплощадке ММК. Закончилось обучение тестированием и круглым столом. Китайские гости остались довольны полученными знаниями и организацией обучения, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", слушателями КЦПК "Персонал" были и руководители и специалисты ООО Unimetall (Азербайджан). Они прошли программу повышения квалификации "Особенности технологии производства проката с полимерным покрытием в ПАО "ММК". В рамках расширения и развития профессиональных компетенций в этой области они изучили технологии и оборудование основных технологических участков, контроль поступающих материалов и готового проката. Также зарубежные гости ознакомились с методами испытания полимерных материалов и обучились работе с соответствующими приборами. Практическая часть прошла на площадке северного блока производства металла с покрытием ПАО "ММК".