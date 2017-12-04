Успехи "РН-Пурнефтегаза" в сфере экологии отметили на федеральном уровнеСегодня в 12:34
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Благодарственным письмом.
Успехи ООО "РН-Пурнефтегаз", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть", в развитии сферы экологии и недропользования отметил заместитель главы комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.
Благодарственное письмо депутат направил генеральному директору "РН-Пурнефтегаза" Денису Худякову. Зампредседателя комитета Госдумы подчеркнул достижения Общества в разработке и внедрении новых технологий и рационализаторских предложений, способствующих повышению эффективности в сфере защиты окружающей среды, а также активное участие в акциях Года экологии в России.
"РН-Пурнефтегаз" в 2017 году реализовал множество экологических мероприятий, направленных как на выполнение законодательства в области промышленной безопасности и окружающей среды, так и социально-ориентированных. Среди наиболее значимых - выпуск в Обь-Иртышский водный бассейн порядка 2,5 миллиона единиц молоди ценной породы рыб - пеляди.
Объем утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях "РН-Пурнефтегаза" превысил 99% при установленной государством норме в 95%.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, на протяжении всего года проводились конкурсы экологической направленности, кульминацией которых стала тематическая игра КВН в ноябре. В корпоративном музее создана экспозиция, посвященная Году экологии. Ее по достоинству оценили экскурсанты - школьники и студенты колледжа.
Стоит отметить, что в ООО "РН-Пурнефтегаз" функционирует Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Также реализуются целевые производственные программы по замене трубопроводов, строительству второй очереди полигонов твёрдых бытовых отходов на месторождениях Общества, переработке и утилизации ТБО. Росту экологической безопасности служит регулярный мониторинг линий трубопроводов и отдаленных площадочных объектов с помощью беспилотников, ведущийся с весны 2017 года. Коллектив ООО "РН-Пурнефтегаз" занял третье в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" по результатам работы в области экологической безопасности за 2016 год среди предприятий блока "Разведка и добыча".
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