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АИЖК решило сменить имяСегодня в 09:10

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К весне.

Наблюдательный совет Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) решил сменить название организации на АО "ДОМ.РФ". Ребрендинг коснется всех структур агентства, включая банк "Российский капитал", на основе которого будет создан универсальный ипотечно-строительный банк "Дом.РФ Банк", сообщает пресс-служба АИЖК.

Переименование вызвано расширением спектра задач, которые решает агентство. Теперь, кроме собственно ипотечного кредитования, организация будет заниматься развитием цивилизованного рынка арендного жилья, освоением неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и реализацией программы по формированию комфортной среды в городах.

"Мы провели анализ нашей сети и партнеров: существует большое количество региональных агентств, в названии которых присутствует АИЖК, они с нами никак юридически не связаны. Мы свернем развитие бренда АИЖК. Это произойдет после прохождения всех необходимых регистрационных действий и внесения изменений в ряд нормативных документов. Мы рассчитываем, что на это уйдет примерно три месяца", — отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Следует заметить, что с октября 2017 года АИЖК курирует еще одну важную сферу жилищного строительства — защиту прав дольщиков.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", главной задачей фонда защиты прав участников долевого строительства станет создание надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечение гарантий дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов. При этом в целях минимизации расходов управлять работой фонда будет АИЖК, а сам фонд станет структурным подразделением агентства.

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