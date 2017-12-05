На право проведения газоспасательных работ.

Спасательная служба Антипинского НПЗ - основного производственного предприятия ГК "Новый Поток" - успешно прошла аттестацию в Министерстве энергетики РФ на право проведения газоспасательных работ.

Аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) завода проводилась в несколько этапов. За это время была дана оценка знаниям и навыкам специалистов службы, изучена документация, а также проверены на соответствие современным требованиям и госстандартам уровень оснащения и состояние оборудования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, НАСФ Антипинского НПЗ состоит из действующих сотрудников предприятия. Основными целями и задачами службы являются выполнение аварийно-спасательных работ, связанных с локализацией и ликвидацией последствий аварий на опасных производственных объектах завода, а также оказание первой помощи пострадавшим. Всего в службу входит 38 человек.

Ранее в 2017 году спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию на право ведения поисково-спасательных работ. В рамках подготовки специалисты оперативной службы прошли обучение по технике ликвидации завалов, оказанию первой помощи и освоили навыки работы с аварийно-спасательным оборудованием и инструментами.

НАСФ Антипинского НПЗ является одним из наиболее профессионально подготовленных спасательных формирований предприятий Тюменской области. Специалисты оперативной службы завода занимали первые места на региональном конкурсе МЧС "Лучшее состояние нештатного аварийно-спасательного формирования".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ.Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило полностью отказаться от выпуска мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.