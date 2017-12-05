В 2018 году.

В 2018 году корпорация "ВСМПО-Ависма" поставит российским заказчикам около 7-8 тысяч тонн продукции. На отечественный рынок придется порядка 30% от общего объема производства. Об этом в интервью газете "Новатор" рассказал генеральный директор ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, передает "Уралинформбюро".

На сегодня заказы на первое полугодие получены от зарубежных покупателей. "Россияне, как обычно, любят заказывать все в последний день, и все еще досылают нам заказы на первый и второй кварталы. По предварительной оценке, следующий год и по номенклатуре, и по объему будет примерно таким же, как 2017-й", - отметил он.

Самые значительные инвестиции в 2018 году будут сделаны в модернизацию и реконструкцию основных цехов ВСМПО. "Продолжится инвестирование в механообработку - в 54 цех. Конечно, в UBM (Ural Boeing Manufacturing - совместное предприятие корпорации "ВСМПО-Ависма" и Boeing, прим.ред.). Это лидеры в инвестпрограмме. Капиталоемким будет традиционно 16 цех", - рассказал М.Воеводин.

По его словам, сейчас корпорация подошла к такому этапу, когда началась отдача от 90% вложений в прошлые годы: от нового оборудования и новых процессов, от вновь выстроенных производственных цепочек. То есть основное управленческо-технологическое инвестирование уже состоялось. "Пришло время инвестировать не прямые деньги, а наш интеллект. Направить его на получение максимального эффекта от нового оборудования", - подчеркнул глава "ВСМПО-Ависмы".

Кроме того, в бюджет 2018 года заложили средства на реализацию всех действующих на сегодняшний день социальных программ. "Даже по некоторым статьям планируем рост", - рассказал М.Воеводин.