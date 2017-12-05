До конца года.

До конца 2017 года доступ к природному газу получат более пяти тысяч жителей Свердловской области. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, передает "Уралинформбюро".

По его словам, в настоящее время строительство газовой инфраструктуры ведется в 24 муниципалитетах. На эти цели из областной казны выделено порядка 400 миллионов рублей. В планах текущего года – завершение 15 объектов. Наиболее крупные из них: газораспределительная сеть СПК "Уют" в Верхней Синячихе, сеть газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в Михайловске и 16-километровый газопровод в поселке Новое Медянкино (Серовский ГО).

"В целом в регионе планируется ввести в эксплуатацию около 500 километров новых сетей и обеспечить техническую возможность подключения к ресурсу почти для трех тысяч домовладений, в которых проживает свыше пяти тысяч свердловчан", - сообщил замминистра.

Вопросы газификации заняли одни из первых мест среди предложений, присланных свердловчанами для формирования программы "Пятилетка развития", подчеркнули в областном департаменте информполитики. Глава региона Евгений Куйвашев поставил перед правительством задачу - повысить темпы газификации и минимизировать сроки между вводом сетей в эксплуатацию и началом подачи ресурса потребителям.

По данным регионального МинЖКХ, за последние пять лет в Свердловской области построено и введено в эксплуатацию 2 540 километров газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов составляет почти 15 тысяч километров. Доступ к сетевому газу имеют 69 городских и 289 сельских населенных пунктов. Количество пользующихся сетевым природным газом квартир и домовладений превысило 1,1 миллиона единиц.