Доступ к природному газу получат свыше пяти тысяч свердловчанСегодня в 14:14
- Текст
До конца года.
До конца 2017 года доступ к природному газу получат более пяти тысяч жителей Свердловской области. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, передает "Уралинформбюро".
По его словам, в настоящее время строительство газовой инфраструктуры ведется в 24 муниципалитетах. На эти цели из областной казны выделено порядка 400 миллионов рублей. В планах текущего года – завершение 15 объектов. Наиболее крупные из них: газораспределительная сеть СПК "Уют" в Верхней Синячихе, сеть газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в Михайловске и 16-километровый газопровод в поселке Новое Медянкино (Серовский ГО).
"В целом в регионе планируется ввести в эксплуатацию около 500 километров новых сетей и обеспечить техническую возможность подключения к ресурсу почти для трех тысяч домовладений, в которых проживает свыше пяти тысяч свердловчан", - сообщил замминистра.
Вопросы газификации заняли одни из первых мест среди предложений, присланных свердловчанами для формирования программы "Пятилетка развития", подчеркнули в областном департаменте информполитики. Глава региона Евгений Куйвашев поставил перед правительством задачу - повысить темпы газификации и минимизировать сроки между вводом сетей в эксплуатацию и началом подачи ресурса потребителям.
По данным регионального МинЖКХ, за последние пять лет в Свердловской области построено и введено в эксплуатацию 2 540 километров газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов составляет почти 15 тысяч километров. Доступ к сетевому газу имеют 69 городских и 289 сельских населенных пунктов. Количество пользующихся сетевым природным газом квартир и домовладений превысило 1,1 миллиона единиц.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Руководство югорского предприятия задолжало работникам 128 миллионов
В дело вмешался СКР.Сегодня в 16:12
Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
Доля зависимых снизилась незначительно.Сегодня в 16:11
Буйный пермяк выбил подруге глаз
И отправился в колонию.Сегодня в 15:38
На Среднем Урале волкам объявили войну
Хищников будут отстреливать.Сегодня в 15:31
Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске
Ради денег.Сегодня в 15:28
Из думы Среднеуральска выгонят двух депутатов
По суду.Сегодня в 15:16
Пропавшего 9-летнего свердловчанина нашли у соседей
Живым и здоровым.Сегодня в 15:10
Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациями
После отказа от "долевки".Сегодня в 15:02
"Взрывная" галактика попала в объектив
Телескопа "Хаббл".Сегодня в 14:59
"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКу
Саботируя решение губернатора.Сегодня в 14:56
Россияне стали меньше страдать от депрессии
Заболеваемость снизилась на 8,5%.Сегодня в 14:53
В Тюмени мужчину застрелили из-за ревности
Подозреваемый задержан.Сегодня в 14:48
Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевок
Но денег на это нет.Сегодня в 14:28
"Футбольное" меню в Екатеринбурге переведут на испанский
Ради болельщиков из Перу и Уругвая.Сегодня в 14:17
Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткой
На пять лет.
Главные новости
- Сегодня в 16:12Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
- Сегодня в 14:00Свердловские депутаты забрали у федералов гостиницу "Исеть"
- Сегодня в 13:37Выделенные полосы сблизили ГИБДД и мэрию Екатеринбурга
- Сегодня в 11:09Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания
- Сегодня в 09:49Гибель троих детей при пожаре на Среднем Урале вылилась в "уголовку"
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.