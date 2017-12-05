Безвозмездно.



Екатеринбургскую "Гостиницу "Исеть" переведут с федерального баланса на региональный. Памятник истории и архитектуры, входящий в комплекс "Городок чекистов", будет находиться в хозведении ГУП "Государственный региональный выставочный центр "Инэкспо", передает "Уралинформбюро".



Решение приняли депутаты ЗакСо 5 декабря. Поторопиться с передачей гостиницы в собственность области парламентариев попросило правительство региона.



"Помещения с 1 по 10 этаж площадью 5 697 квадратных метров с 2014 года не используются в качестве гостиницы. Поэтому необходимо принять срочные меры по обеспечению их сохранности и надлежащей эксплуатации", - пояснил замгубернатора области, и.о. министра МУГИСО Сергей Зырянов.



Первые этажи и подвалы памятника культуры арендуют рестораторы, выплачивая ежемесячно свыше 1,1 миллиона рублей.



"В подвалах этого здания находятся пункты управления коммуникациями всего "Городка чекистов". Требуется как можно быстрее выставить там охрану, а ее обеспечит "Инэкспо", - напомнил председатель комитета ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин.



Площадь передаваемых помещений - 7 852 квадратных метра, балансовая стоимость объекта - 68,4 миллиона рублей



Региональное министерство инвестиций предлагает после реконструкции использовать "Исеть" как гостиницу.

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