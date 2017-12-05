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Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевокСегодня в 14:48

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Но денег на это нет.

Строительный рынок Урала спасет от кризиса предложения только реновация старого жилья. Об этом 5 декабря заявил зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, сообщает "Уралинформбюро".

Риск "перегрева" рынка новостройками связан с высокими темпами строительства жилья в Екатеринбурге и большими объемами выставляемых на рынок квартир в первичном секторе. Как сообщила на итоговой пресс-конференции 2017 года президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова, сегодня на первичном рынке находится 17 тысяч новых квартир.

Из этого числа еженедельно реализуется от 650 до 750 квартир. Аналогичный, если не больший, переизбыток предложения зафиксирован на вторичном рынке: в ноябре на продажу было выставлено 9 600 "вторичных" квартир и 1 750 комнат.

По мнению Евгения Болотина, жилье в Екатеринбурге строится слишком быстрыми темпами, а население при этом не растет. "Я строителям давно говорю: чтобы вводить новое жилье, надо выводить старое. В Екатеринбурге реновацию надо запускать срочно. Первым хрущевкам исполнилось 60 лет, их уже пора сносить", — подчеркнул он.

С этой позицией согласны далеко не все игроки рынка. Президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок убеждена, что масштабная реновация старого жилья возможна только за счет привлечения крупных бюджетных средств, которых, в отличие от Москвы, в Екатеринбурге и Свердловской области явно недостаточно.

"Поэтому нужно говорить не о реновации, а об условиях для застройщиков, которые выходят на этот рынок по договорам развития застроенных территорий, и менять законодательство, по которому мы отселяем граждан", — пояснила Татьяна Деменок.

В Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, хрущевки занимают порядка 14% в структуре жилфонда. На снос пятиэтажек 60-х годов требуется не менее 15 миллиардов рублей.

Осторожную позицию в данном вопросе имеет и федеральный Минстрой. Так, в апреле 2017 года ведомство публично отказалось от идеи сноса хрущевок в регионах, где их, по данных экспертов, насчитывается свыше 30 тысяч. Сегодня пятиэтажки, построенные в 60-70-х годах прошлого века, активно ликвидируют только в Москве.

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