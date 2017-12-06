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Екатеринбург будет жить на 36,5 миллиарда рублей05 декабря в 16:28

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Год.

Дума Екатеринбурга 5 декабря приняла в первом чтении главный финансовый документ города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Расходы на соцсферу муниципалитета составят 66,2%, передает "Уралинформбюро".

"Бюджет традиционно социальный. Мы продолжим программу строительства школ, будет построен еще один садик. Большой объект для культурной жизни города – "Эрмитаж-Урал" также начнет строиться в следующем году", - подчеркнул замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

По данным департамента финансов мэрии, в документе учтены все направления, в частности, завершение выполнения "майских указов" президента и оптимизация муниципальных услуг.

Доходы бюджета уральской столицы на 2018 год запланированы на уровне 36,531 миллиарда рублей, на 2019 год – 34,656 миллиарда, на 2020 год – 35,606 миллиарда. Расходы городской казны в 2018-м должны составить 37,417 миллиарда, в 2019-м – 35,465 миллиарда, в 2020-м – 36,350 миллиарда.

Дефицит екатеринбургского бюджета в 2018 году прогнозируется на уровне 886 миллионов рублей, в 2019 году - 809 миллионов рублей, в 2020 году - 744 миллиона рублей.

В бюджете предусмотрены средства на реализацию 26 муниципальных и 3 ведомственных целевых программ.

На образование направят 18,6 миллиарда рублей, социальную политику - 3,7 миллиарда, на ЖКХ – более двух миллиардов рублей, на здравоохранение - 975 миллионов рублей, на охрану окружающей среды - 130 миллионов.

До конца декабря пройдет ряд согласительных комиссий по бюджету, где скорректируют траты на ремонт дорог, вложения в транспортную сферу и многое другое. Итоговое заседание по бюджету намечено на 26 декабря.

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