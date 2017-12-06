Свердловские банки хотят перегнать Татарстан05 декабря в 16:54
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По числу ипотечных кредитов.
В 2018 году ипотечная ставка в России может упасть до 8%. С таким прогнозом выступили 5 декабря свердловские риелторы и банкиры, сообщает "Уралинформбюро".
По мнению зампредседателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, все предпосылки к этому сложились уже сегодня. За 9 месяцев 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила 11,17%, а в сентябре снизилась до 9,94%. При этом половина банков готовы к концу года снизить ипотечные ставки еще на 1% .
В ряде регионов доля ипотечных сделок на рынке недвижимости составляет от 80 до 90%, напомнила президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области выдано 23 тысячи ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца декабря эта цифра может вырасти до 30 тысяч, уверен Евгений Болотин.
Правда, рекордным этот показатель назвать нельзя. Например, в Республике Татарстан на данный момент выдано уже 27 тысяч кредитов на сумму более 40 миллиардов рублей. При этом примерно четвертая часть кредитных договоров заключена под долевое строительство, которое, как известно, будет в России отменено через три года.
Стоит напомнить, что ураганный рост ипотечного кредитования вызывает тревогу у руководства Центробанка России. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", с января 2018 года ипотечные кредиты с нестандартным первоначальным взносом (менее 20%) по новым нормативам будут оцениватьcя банками с коэффициентом риска от 150 до 200%.
Это сделано для того, чтобы затруднить банкам выдачу "льготной" ипотеки. Ранее в беседе с корреспондентом агентства Евгений Болотин предрек снижение числа ипотечных банковских программ, предусматривающих низкий первоначальный взнос. "Льготные ссуды возможны только за счет бюджетных источников. Поэтому ипотека под низкий первоначальный взнос останется в России только по госпрограммам", — считает он.
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