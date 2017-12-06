Для мигрантов и "люмпенов".

Малогабаритные "однушки" и студии продаются на Среднем Урале лучше, чем двух- и трехкомнатные квартиры. Об этом заявила 5 декабря президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова, сообщает "Уралинформбюро".

По словам Зыряновой, жилье такого типа составляет сегодня 55% всей структуры предложения на рынке. Больше всего запросов на однокомнатные квартиры и студии в новостройках поступает от одиноких людей с небольшим доходом либо от приезжих из стран ближнего зарубежья. Это способствует люмпенизации старых районов Екатеринбурга, считает зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

"Таких квартир на рынке сегодня на 15-20% больше, чем три года назад. Это говорит о том, что строительный рынок не смотрит в будущее", — посетовала, комментируя слова коллеги, президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. Правда, уже сегодня наметился сдвиг потребительского спроса в сторону квартир функционального комфорт-класса в центре Екатеринбурга.

Другим слабым звеном рынка сегодня является загородная недвижимость. 89% от всех предложений в этом сегменте рынка составляют так называемые "участки без подряда" — на которых построена только голая "коробка", не оснащенная инженерными сетями, либо строительство вообще находится в нулевом цикле. Еще 8% предложений занимают коттеджи, и всего 3% — готовые сблокированные дома.