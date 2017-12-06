Если в бюджете добавят под это отдельную строку.

Расходы на проектирование второй очереди Екатеринбургского метрополитена следует прописать отдельной строкой в бюджет 2018 года, а также на плановый период 2019-2020 годов. С таким предложением выступили 5 декабря депутаты гордумы Екатеринбурга.

Инициатором внесения в документ строки "под метро" стал депутат Николай Косарев. В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" народный избранник пояснил, что она станет обязательным элементом для официального начала проектных работ. Поэтому на заседании думы, где в первом чтении обсуждался проект городского бюджета на 2018-2020 годы, было решено обратиться к соответствующим предложением к сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу.

"Это необходимо, чтобы, в случае победы Екатеринбурга в конкурсе городов на проведение ЭКСПО-2025, была возможность подключить к вопросу строительства метро другие уровни бюджетов. А обращаться на эти уровни можно лишь тогда, когда в городском бюджете на 2018 год имеется соответствующая строка", — заявил Косарев.

Существующая в городе программа развития метро до 2020 года предусматривает на эти цели 600 с небольшим миллионов рублей. Однако ко второму и третьему чтениям проекта бюджета в обозначенную строку может быть заложена и другая сумма.

По словам депутата, работы по проектированию второй очереди фактически начались. Об этом стало известно 29 ноября на круглом столе, состоявшемся на базе общественной приемной лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Екатеринбурге.

"На встречу были приглашены представители метрополитена, института "Уралгипротранс" и жители города. — сообщил Николай Косарев. — Как дали понять представители проектной организации, некоторые вопросы в этом смысле уже решены, в том числе с учетом инновационных подходов, которые позволяют удешевить и проектирование, и строительство второй очереди метрополитена".

Как пояснил собеседник агентства, речь при этом шла о "классическом метро, но с нюансами". В чем заключаются нюансы, Косарев уточнять не стал, однако заверил, что еще до Нового года вопрос будет вынесен на "депутатский час" с участием всех заинтересованных сторон.

Вторая ветка подземки должна связать ВИЗ и ЖБИ. По планам, протяженность линии составит 10,6 километра. На разработку проекта необходимо около 1 миллиарда рублей. Непосредственно на строительство требуется 90,7 миллиарда. Ранее свою помощь в строительстве екатеринбургской подземки предлагали итальянские компании.

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