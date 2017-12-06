В "закрытых" городах.

Глава РФ Владимир Путин ободрил поправки в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". Документ он подписало накануне, тем самым разрешив моногородам получать статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), передает "Уралинформбюро".

В УрФО эти поправки коснутся двух регионов - Свердловской и Челябинской областей. На Среднем Урале статус ТОСЭР смогут получить два "закрытых" города – Новоуральск и Лесной, на Южном Урале – Снежинск, Озерск и Трехгорный, где уже все готово к принятию нового статуса.

Стоит отметить, что создание ТОСЭР в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на Южном Урале планируют с 2015 года. На данный момент в регионе статус ТОСЭР присвоен Бакалу и Верхнему Уфалею.

В Челябинской области потенциальные резиденты "закрытых" муниципалитетов готовы реализовать 25 проектов с объемом инвестиций порядка 9,4 миллиарда рублей, что позволит создать дополнительно 1 800 рабочих мест и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.

Территории опережающего развития привлекательны для инвесторов пониженными налоговыми ставками и льготами при подключении к инфраструктуре.

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