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Российские олигархи возвращают деньги на родинуСегодня в 11:11

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Опасаясь санкций.

Бизнесмены и близкие к Кремлю чиновники ищут способы с минимальными потерями вернуть финансы в Россию. Как можно скорее вывести свои денежные активы из-за рубежа они стараются из-за возможных новых санкций Запада, передает "Уралинформбюро".

"Слухи о том, что список физлиц и юрлиц под санкциями может быть расширен, (...) заставляют богатых российских топов заводить деньги обратно в Россию", - цитирует агентство Reuters свой источник на финансовом рынке.

По его словам, для этих целей российский истеблишмент разрабатывает самые неординарные схемы. Например, лоббирование выпуска облигаций государственного валютного займа, чтобы заинтересованные лица смогли вложить в них свои активы и таким образом вернуть их под российскую юрисдикцию.

Просто перевести деньги в местные банки крайне затруднительно. Финансовые организации могут отказаться принимать средства, также опасаясь попасть под санкции.

Стоит отметить, что в конце лета президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России. Ограничения запрещают американскому лидеру снимать санкции с РФ без одобрения парламента.

Кроме того, администрация Трампа в конце января должна представить доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к Кремлю. В докладе будет оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

В Минфине сообщения о возможном выпуске гособлигаций не комментируют.

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