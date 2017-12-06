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Новогодняя ночь превратится в "ночь игристого"Сегодня в 12:28

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Вместе с рождественской.

Разрешение на продажу игристых вин в ночь на 1 и 7 января поможет в борьбе с торговлей спиртным из-под полы. В этом уверен депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает "Уралинформбюро".

Он внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, снимающий табу на реализацию игристых вин в новогоднюю и рождественскую ночи.

"Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией", - цитирует парламентария RT.

Петров считает, что подобное нововведение положительно скажется на сборе налогов и здоровье россиян. Последние получат возможность вместо купленного подпольно контрафакта пить качественное игристое.

Если законопроект пройдет в Заксобрании Ленинградской области, поправки могут быть внесены и в соответствующий федеральный закон.

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