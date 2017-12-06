С поголовьем более 600 коров.

Лучшим сельскохозяйственным предприятием Тюменской области признано ООО "Агрофирма "Междуречье". Диплом I степени в номинации "Хозяйства молочной специализации с технологией беспривязного содержания коров и поголовьем не менее 600 голов КРС" из рук главы региона Владимира Якушева получил руководитель Общества Сергей Каменев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, "Междуречье" ведет строительство молочного комплекса в Ярковском районе. Проект, инвестиции в который составят около 1 миллиарда рублей, создаст почти 120 новых рабочих мест. Комплекс, рассчитанный на 1800 фуражных коров и столько же молодняка, будут производить 14 тысяч тонн молока в год.

На сегодня завершено строительство пяти коровников, лагун для отходов и площадки для грубых кормов. Смонтировано стойловое, доильное и холодильное оборудование. Возводятся другие необходимые для функционирования фермы объекты. Все работы планируется завершить к осени 2018 года.

В ноябре 2017 года на ферме содержалось 3 500 голов крупного рогатого скота. Животные закупаются в России и за рубежом (США, Венгрия). Появляется и собственный молодняк. Суточный надой с одной коровы достиг 33 литров.

Областное правительство помогло инвестиционному проекту пройти различные разрешительные процедуры. На всех этапах реализации инвестору оказывалась комплексная поддержка.