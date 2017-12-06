В Карабаше вырастет современный торгово-развлекательный центрСегодня в 14:22
- Текст
С кинозалами и детской площадкой.
6 декабря 2017 года в Карабаше был торжественно заложен первый камень на месте нового торгово-развлекательного центра. В церемонии приняли участие глава Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, ТРЦ будет построен в рамках программы стратегического развития Карабаша, рассчитанной до 2021 года. Соглашение о ее реализации на полях РИФ "Сочи-2017" подписали президент РМК Всеволод Левин, губернатор ЮжногоУрала Б.Дубровский и глава Карабашского ГО Олег Буданов.
На месте старого городского рынка вырастет трехэтажное здание общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров. Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины продовольственных и промышленных товаров. Там же разместятся многофункциональный центр, аптека, стоматология, банк, кинозалы и фудкорт. На прилегающей территории организуют автопарковку и детскую площадку. Зимой по соседству вырастет ледовый городок.
"В этом году в Карабаше произошло несколько положительных событий – завершение строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня открыли новую школу искусств. Дали старт возведению современного торгово-развлекательного центра. В городе реально улучшается экологическая ситуация, потому что внедрены новые технологии на градообразующем предприятии "Карабашмедь". На территории видны положительные изменения, в том числе и экономические. Нам необходимо гармонизировать развитие предприятия и города, это даст нам устойчивую динамику развития муниципалитета", - отметил Б.Дубровский.
Комплексное развитие территорий присутствия предприятий Группы РМК было и остается приоритетом холдинга. "Мы многое сделали для повышения экологической безопасности завода "Карабашмедь", благодаря чему объемы выбросов сократились в десятки раз. Пришла пора развития самого города для улучшения качества жизни населения. Мы реконструировали санаторий-профилакторий, построили спорткомплекс, приступаем к возведению торгового центра. Уверен, он будет пользоваться популярностью не только у жителей города, но и близлежащих районов и станет востребованным местом культурного досуга", - подчеркнул И.Алтушкин.
Трехстороннее соглашение о развитии Карабашского ГО предусматривает совместную реализацию ряда проектов. Общая сумма инвестиций оценивается в 3 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:00
Путин скоро объявит об участии в выборах президента
Ему надо немного подумать.Сегодня в 17:55
Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике
Расследование "Уралинформбюро".Сегодня в 17:50
"Орион" добавил сервис Amediateka
В "Телекарту Онлайн".Сегодня в 17:49
Свердловчанка отделалась "условкой" за пьяное ДТП с машиной психбольницы
В котором тяжело пострадала женщина.Сегодня в 17:34
Южноуральского экс-чиновника обвинили в покупке "развалюх" для сирот
Расследование близится к завершению.Сегодня в 17:32
Лаборатория Роспана пополнилась новым "сотрудником"
Хроматограф следит за остаточным метанолом.Сегодня в 17:25
Гигантские "морские змеи" атаковали Чукотку
Из Америки.Сегодня в 17:19
Облака – к расстрелу
Чтобы напоить Екатеринбург.Сегодня в 17:09
Антибиотики и соя: колбасники докладывают в "докторскую" лишнее
Но бумаги нигде нет.Сегодня в 16:51
Колесам от НТМК доверились за океаном
США готовы принять больше продукции уральского предприятия.Сегодня в 16:45
Коммунист требует отставки Мутко за олимпийские мытарства
Российских спортсменов.Сегодня в 16:41
Соперников на ЧМ "разведут" по разных районам Екатеринбурга
В Hilton и Ramada.Сегодня в 16:24
Екатеринбургский застройщик столбит участок с видом на "Уралец"
Под боком у хрущевок и садика.Сегодня в 16:18
"Орион" и Humax Electronics объявили о стратегическом партнерстве
В России.Сегодня в 16:06
Югорские медики несколько лет заражали пациентов гепатитом
Возбуждено уголовное дело.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Путин скоро объявит об участии в выборах президента
- Сегодня в 17:55Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике
- Сегодня в 17:19Облака – к расстрелу
- Сегодня в 15:32Спасатели назвали самые опасные водоемы Урала
- Сегодня в 13:57Свердловский школьник выстрелил себе в рот из карабина
Аналитика
Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике
Расследование "Уралинформбюро".
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.