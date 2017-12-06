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В Карабаше вырастет современный торгово-развлекательный центрСегодня в 14:22

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С кинозалами и детской площадкой.

6 декабря 2017 года в Карабаше был торжественно заложен первый камень на месте нового торгово-развлекательного центра. В церемонии приняли участие глава Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, ТРЦ будет построен в рамках программы стратегического развития Карабаша, рассчитанной до 2021 года. Соглашение о ее реализации на полях РИФ "Сочи-2017" подписали президент РМК Всеволод Левин, губернатор ЮжногоУрала Б.Дубровский и глава Карабашского ГО Олег Буданов.

На месте старого городского рынка вырастет трехэтажное здание общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров. Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины продовольственных и промышленных товаров. Там же разместятся многофункциональный центр, аптека, стоматология, банк, кинозалы и фудкорт. На прилегающей территории организуют автопарковку и детскую площадку. Зимой по соседству вырастет ледовый городок.

"В этом году в Карабаше произошло несколько положительных событий – завершение строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня открыли новую школу искусств. Дали старт возведению современного торгово-развлекательного центра. В городе реально улучшается экологическая ситуация, потому что внедрены новые технологии на градообразующем предприятии "Карабашмедь". На территории видны положительные изменения, в том числе и экономические. Нам необходимо гармонизировать развитие предприятия и города, это даст нам устойчивую динамику развития муниципалитета", - отметил Б.Дубровский.

Комплексное развитие территорий присутствия предприятий Группы РМК было и остается приоритетом холдинга. "Мы многое сделали для повышения экологической безопасности завода "Карабашмедь", благодаря чему объемы выбросов сократились в десятки раз. Пришла пора развития самого города для улучшения качества жизни населения. Мы реконструировали санаторий-профилакторий, построили спорткомплекс, приступаем к возведению торгового центра. Уверен, он будет пользоваться популярностью не только у жителей города, но и близлежащих районов и станет востребованным местом культурного досуга", - подчеркнул И.Алтушкин.

Трехстороннее соглашение о развитии Карабашского ГО предусматривает совместную реализацию ряда проектов. Общая сумма инвестиций оценивается в 3 миллиарда рублей.

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