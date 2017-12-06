На "Баргузин" нет денег.

Из госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы исключена разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин". Причиной тому стал недостаток финансирования, передает "Уралинформбюро".

Создание "Баргузина" поставили на паузу еще осенью прошлого года. Последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму", - уточняет инсайдер.

Работа над "ракетным" поездом нового поколения началась в 2012 году. Спустя два года стало известно, что основой комплекса будет ракета "Ярс".