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Екатеринбургский застройщик столбит участок с видом на "Уралец"Сегодня в 16:24

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Под боком у хрущевок и садика.

Улице Большакова в Екатеринбурге грозит очередная точечная застройка. Компания "АстраИнвестСтрой" (дочернее предприятие ГК "Астра") собирается возвести 16-этажный дом на небольшом пятачке напротив КРК "Уралец", сообщает "Уралинформбюро".

В данный момент участок, где планируется новостройка, относится к категории Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Судя по Яндекс-карте, это бывшая спортплощадка, изрядно заросшая деревьями. По соседству расположены несколько пятиэтажных жилых домов хрущевского типа и детский сад. Детали проекта станут известны 15 декабря в ходе публичных слушаний, которые организует областной Минстрой.

Стоит отметить, что ГК "Астра" известна как застройщик нескольких крупных жилых комплексов в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В качестве подрядчика она участвовала в реконструкции Центрального стадиона в 2006-2011 годах и строительстве БЦ "Манхэттен".

В ноябре 2017 года "Астра" выступила генподрядчиком при строительстве ЖК "Парк Каменные палатки" рядом с Шарташским лесопарком. В роли застройщика в этом проекте фигурирует компания "АктивСтройГрупп", аффилированная с Обществом "Малышева, 73".

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