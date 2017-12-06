"Орион" и Humax Electronics объявили о стратегическом партнерствеСегодня в 16:18
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В России.
ГК "Орион" заключила соглашение о сотрудничестве с ведущим мировым производителем цифровых телевизионных приставок - компанией HUMAX. Партнерство построено по принципу сертифицированного ритейла. Первым этапом реализации соглашения стала адаптация мультимедийного оборудования "Хьюмакс" к дистрибуции на территории Российской Федерации. Интерактивный гибридный приемник-медиацентр М1 появится в линейке "Ориона" в январе 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в компании.
В рамках сотрудничества по модели сертифицированного ритейла ГК "Орион" берет на себя сертификацию и лицензирование оборудования поставщика, в результате чего последний получает право его реализации на локальном рынке, в том числе без участия компании. Инвестируя в доработку стандартного гибридного телевизионного оборудования "Хьюмакс" под потребности абонентов "Телекарты", оператор гарантирует, что выбранная модель полностью кастомизирована для России и предназначена для бесперебойной работы в собственной сети.
Интерактивный гибридный приемник М1 призван стать флагманом линейки оборудования спутникового телевидения "Телекарта". Функциональный, стильный, эргономичный он сочетает в себе передовые технологии спутникового и IP-вещания и современного телесмотрения: HEVC, Full HDTV, MPEG-4/MPEG-2, DVB-S2/S. Несмотря на компактный размер, гибрид М1 представляет собой полноценный медиацентр, поддерживающий большинство известных стандартов воспроизведения медиаконтента. Ресивер обеспечивает прием и декодирование сигнала спутниковой платформы ГК "Орион" в кодировке Irdeto. При подключении к сети через Wi-Fi модуль или Ethernet пользователь получает доступ к веб-порталу и выход в Интернет. Приемник воспроизводит медиафайлы с различных внешних носителей, в том числе из локальной домашней сети. В М1 предусмотрена электронная программа передач на экране телевизора (EPG), запись вещания с помощью цифрового видеорекордера (PVR), воспроизведение видео- и фотоизображений, проигрывание музыки через USB.
Уникальной отличительной особенностью новинки является предустановленный ОТТ-сервис оператора "Телекарта Онлайн". Благодаря встроенным порту Ethernet и Wi-Fi, при подключении к сети Интернет абонент открывает доступ более чем к 70 телеканалам, а также ко всем дополнительным пакетам и сервисам мобильного приложения "Телекарта Онлайн". Так, при наличии подписки "Кинотеатр", абонентам доступны более 5000 фильмов и сериалов в HD качестве без рекламы из библиотеки онлайн-кинотеатра ivi, онлайн-сервис лучших сериалов планеты Amediateka Home of HBO и другое.
Рекомендуемая розничная стоимость приемника М1 с картой доступа для подключения "Телекарты" составляет 6 500 руб.
Исполнительный директор "Хьюмакс Электроникс Компани Лимитед (СНГ)"Тони Хванг прокомментировал заключенное соглашение: "Мы высоко оцениваем потенциал российского рынка телевизионного оборудования и не случайно выбрали именно "Орион" для стратегического партнерства на нем. Благодаря диверсифицированному развитию бизнеса и мощной спутниковой медиаплатформе, компания чутко реагирует на изменения потребительского спроса и обладает необходимой мобильностью для запуска различных инновационных решений. М1 создан на базе гибкой платформы OCTO. Это собственная разработка HUMAX, которая уже получила широкое распространение по всему миру, ее используют операторы мирового масштаба (tier-1). Многолетний опыт позволяет нам прогнозировать успешный старт проекта в России".
"Развитие ОТТ - один из наших сегодняшних приоритетов. М1 от "Хьюмакс" открывает новую линейку премиального интерактивного оборудования для абонентов "Телекарты". Она обеспечит дальнейшее развитие нашего ОТТ-решения и создаст основу для создания и запуска новых интерактивных сервисов. Данный шаг - наш естественный ответ на реалии рынка, которые требуют выхода на новый уровень работы с действующими потребителями. Уверен, что мировой опыт и профессиональная интуиция нашего стратегического партнера – компании HUMAX – будут способствовать его успешной реализации", - охарактеризовал запуск новинки генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.
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