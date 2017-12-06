В "Телекарту Онлайн".

Федеральный спутниковый оператор "Орион" и лидер российского рынка премиального платного телевидения компания AMEDIA TV заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства в мобильном приложении для абонентов спутникового телевидения "Телекарта" стал доступен онлайн-сервис лучших сериалов планеты Amediateka Home of HBO. Доступ к услуге будет осуществляться через OTT-сервис "Телекарта Онлайн" на базе технологической платформы "ЛайфСтрим". Сотрудничество реализуется на условиях разделения доходов, сообщили "Уралинформбюро" в ГК "Орион".

По эксклюзивной цене 349 рублей в месяц пользователи мобильного сервиса "Телекарта Онлайн" получат доступ к контенту ведущих телеканалов и студий мира — HBO, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и других, художественным и документальным фильмам, концертам, стендап-шоу и российским сериалам, входящим в библиотеку онлайн-сервиса Amediateka Home of HBO. При этом для абонентов сохраняются все преимущества сервиса "Телекарта Онлайн": передача изображения с одного устройства на другое, возможность репоста в социальные сети, просмотр контента одновременно на трех устройствах, включая смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, Smart TV. Списание средств за оплату подписки будет осуществляться с единого лицевого счета абонента "Телекарты".

Комментируя партнерство, директор по развитию и управлению бизнес-процессами ГК "Орион" Елена Ячменникова, отметила: "В настоящее время одним из ключевых драйверов рынка платного ТВ, безусловно, является развитие мультисредовых сервисов, которые позволяют удержать абонентов и создать для них дополнительные преимущества от платной подписки. В "Телекарте Онлайн" объединены ключевые сервисы, тематические пакеты телеканалов и продукты наших партнеров, - фактически это "витрина видеоконтента", удобная и для пользователей, и для партнеров. Учитывая растущий интерес потребителей к домашнему просмотру фильмового контента онлайн и готовность платить за такой сервис, я уверена, что сотрудничество с AMEDIA TV придаст дополнительный импульс для развития нашего OTT-проекта".

"Мы рады расширению сотрудничества с ГК "Орион" и тому, что теперь все абоненты сервиса "Телекарта Онлайн" получат возможность смотреть АМЕДИАТЕКУ по привлекательной цене. Это очень ценно для первого знакомства с сервисом", – заявил генеральный директор AMEDIA TV Денис Горшков.

"Телекарта Онлайн" – мобильный сервис "Ориона", который оператор развивает с конца 2015 года. На текущий момент количество установок приложения "Телекарта Онлайн" увеличилось на 59% по сравнению с показателями конца 2016 года, его скачали более 17 000 человек, общее число скачиваний превысило 45 000.

Первым видеосервисом, интегрированным в "Телекарту Онлан", стал "Кинотеатр" (проект реализуется в партнерстве с компанией ivi.ru). На конец сентября общее количество посещений раздела превысило 49000, просмотрено более 16 тысяч единиц фильмового контента.

Компания AMEDIA TV вышла на российский медиарынок в 2013 году и на сегодняшний день является лидером российского рынка премиального телевидения и SVOD. Компания сотрудничает с ведущими мировыми и российскими студиями и имеет многолетние эксклюзивные сделки с HBO, Showtime, Starz, Fox и другими. Пакет AMEDIA Premium, куда входят телеканалы AMEDIA Premium и AMEDIA HIT, представлен в сетях федеральных операторов платного ТВ; базовые телеканалы A1 и A2 охватывают 15 миллионов домохозяйств; онлайн-сервис AMEDIATEKA доступен на всех основных платформах – web, mobile, Smart TV, Apple TV и приставках операторов платного ТВ. В 2016 году сервис AMEDIATEKA вышел на окупаемость. Общая выручка компании за 2016 год составила 1,3 млрд рублей (на 40% выше, чем в 2015 году). В июле 2017 года премиальные сервисы компании (AMEDIATEKA и телеканалы AMEDIA Premium, AMEDIA Hit) получили статус HOME OF HBO и вошли в международную семью HBO. Все премьеры телесети эксклюзивно выходят в России на сервисах AMEDIA TV одновременно с показом в США.