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Колесам от НТМК доверились за океаномСегодня в 16:51

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США готовы принять больше продукции уральского предприятия.

ЕВРАЗ НТМК получил разрешение от Ассоциации американских железных дорог (AAR) на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку.

Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на BNSF Railway - крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США. Образцы продукции уральского предприятия без замечаний прошли около 500 тысяч километров. После их протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет свое присутствие на российском и зарубежном рынках. На комбинате сегодня есть все возможности для производства колес разных конструкций высокого качества", - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев

Впервые колеса H-36 были поставлены в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.

В настоящее время колеса H-36 – самая массовая из экспортных конструкций нижнетагильского комбината. Ежемесячно предприятие отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения, ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.

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