Пока в рамках эксперимента.

Свердловская область вошла в число "пилотных" территорий по обкатке механизма прямой ответственности поставщиков электроэнергии за надежность и качество снабжения ею потребителей. Проект Минэнерго России сейчас проходит согласование в правительстве, его практическое приложение начнется будущим летом, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

В созданную при министерстве рабочую группу по продвижению проекта вошел первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. По его словам, в ходе эксперимента предстоит опробовать механизм повышения эффективности работы электросетевых компаний путем перевода их на прямую финансовую ответственность перед потребителями.

"Всем известно, что определяющими критериями работы энергетиков являются надежность и качество предоставляемых ими услуг. В рамках новой системы энергокомпаний за ненадлежащее выполнение данных показателей предлагается перевести в материальную плоскость и оценивать сбои в передаче электроэнергии не в "моральном", а в рублевом эквиваленте. Для потребителей это будет действенным инструментом защиты своих прав на получение качественного электроснабжения, для организаций – дополнительным стимулом для развития инфраструктуры и поддержания ее в надлежащем техническом состоянии", - пояснил И.Чикризов.

Доверие Минэнерго и выбор Свердловской области в качестве "пилота" будет с честью оправдано, ­ энергокомпании региона готовы к подобному эксперименту, уверен он.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед нами задачу - в рамках программы "Пятилетка развития" вывести регион в тройку лидеров Российской Федерации. Одним из первых шагов к этому станет участие в федеральном эксперименте и наработка опыта по выстраиванию принципиально новых взаимоотношений между энергетиками и потребителями. Учитывая уровень развития энергосистемы региона, а также ответственность и высокий профессионализм работающих в ней специалистов, уверен, мы с этой задачей справимся", - подчеркнул замминистра.