По ипотечным программам.

Свыше 1,5 триллиона рублей выдали российские банки заемщикам за 10 месяцев 2017 года в рамках реализации программ ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба АИЖК со ссылкой на данные Банка России.

Общее число выданных ипотечных кредитов превысило 813 тысяч. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 30% — в денежном. По мнению экспертов АИЖК, такие объемы выдачи явились результатом активного снижения ставок.

Так, по кредитам на новостройки ставка выдачи в октябре составила 9,81%, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 10,02%. Средняя ставка по всем выданным кредитам в октябре опустилась до 9,95%.

Львиную долю ипотечного портфеля составили кредиты, выданные под залог договоров долевого участия в строительстве: они превысили 1,06 триллиона рублей. По прогнозу АИЖК, общая сумма выданной ипотеки к концу года может достичь 2 триллионов рублей.

Стоит напомнить, что доля Свердловской области в количестве выданных за год ипотечных кредитов составляет 23 тысячи договоров. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", до конца декабря эта цифра может вырасти до 30 тысяч.

При этом уральские банкиры и риелторы предрекают в 2018 году падение средневзвешенной ипотечной ставки до 8%. Такой прогноз сделал 5 декабря на итоговой пресс-конференции Уральской палаты недвижимости зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Ранее по теме:

Свердловские банки хотят перегнать Татарстан

Российские банки готовы обвалить ипотечную ставку