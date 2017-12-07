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Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублейСегодня в 10:58

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Финансовый документ официально утвержден.

Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет страны на 2018 год и плановый период (2019-2020 годы).

Согласно документу, доходы казны в следующем году составят 15,257 триллиона рублей, расходы – 16,529 триллиона, дефицит – 1,3 триллиона, передает "Уралинформбюро".

Дефицитными будут бюджеты и в последующие два года. На 2019-й запланированы доходы в 15,5 триллиона рублей, расходы – 16,3 триллиона. В 2020-м: 16,3 триллиона и 17,1 триллиона соответственно.

Ранее главный финансовый документ страны одобрили депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации.

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