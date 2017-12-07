Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублейСегодня в 10:58
- Текст
Финансовый документ официально утвержден.
Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет страны на 2018 год и плановый период (2019-2020 годы).
Согласно документу, доходы казны в следующем году составят 15,257 триллиона рублей, расходы – 16,529 триллиона, дефицит – 1,3 триллиона, передает "Уралинформбюро".
Дефицитными будут бюджеты и в последующие два года. На 2019-й запланированы доходы в 15,5 триллиона рублей, расходы – 16,3 триллиона. В 2020-м: 16,3 триллиона и 17,1 триллиона соответственно.
Ранее главный финансовый документ страны одобрили депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:21
Ирбитское УПФР поглотил соседние филиалы
В Байкаловском и Слободо-Туринском районах.Сегодня в 12:18
Пермяк пытался задушить в подъезде 9-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 12:15
"Карабашмедь" получила новое оборудование для газоочистки
За 9,4 миллиона рублей.Сегодня в 11:59
В Нижнем Тагиле хозяин собаки-убийцы заплатит 150 тысяч
Животное прокусило артерию непрошеному гостю.Сегодня в 11:57
Люди с измененным геном перестанут толстеть от жирной пищи
Доказано на мышах.Сегодня в 11:56
Екатеринбурженка помогала сыну грабить грузовые поезда
Она отвозила его "на дело".Сегодня в 11:41
В Екатеринбурге этой зимой появятся три новых катка
Всего в городе – 140 площадок.Сегодня в 11:38
МОК оплатит питание российских спортсменов на Олимпиаде-2018
Путин на поездку благословил.Сегодня в 11:36
"Уральские авиалинии" открывают Внутреннюю Монголию
С ее этническим туризмом.Сегодня в 11:35
В Великобритании поймали членов тайного клуба педофилов
Они смотрели детское порно.Сегодня в 11:33
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила почувствовал себя карликом
Рядом с коллегами.Сегодня в 11:06
Банк "Открытие" запускает новый проект открытого API
Для корпоративных клиентов.Сегодня в 10:58
Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублей
Финансовый документ официально утвержден.Сегодня в 10:50
Ученые предупреждают об опасности игрушек для детей
В большом количестве.Сегодня в 10:49
В Краснокамске обстреляли два автобуса
Нового маршрута.
Главные новости
- Сегодня в 10:58Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублей
- Сегодня в 08:52На Урал впервые прибыл патриарх Иерусалимский
- 06 декабря в 20:01Путин пошел
- 06 декабря в 19:26Глава Минздрава РФ обещала "жестко разобраться" с трупом под лестницей
- 06 декабря в 18:40Глава МВД РФ провел в Челябинске оперативное совещание
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.