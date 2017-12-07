За 9,4 миллиона рублей.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) получило комплекс современного оборудования для очистки технологических газов нового конвертерного отделения.

Система газоочистки заработает в 2018 году, с вводом в эксплуатацию трех современных конвертеров Kumera с газоплотными напыльниками для сбора и отвода отходящих газов металлургического производства. Модернизация данного оборудования проходит в рамках соглашения, подписанного в ноябре 2016 года "Карабашмедью", Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприророднадзором и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Контролировать работу новой системы газоочистки общей стоимостью более 9,4 миллиона долларов будет автоматизированная система управления. Технологические газы, образующиеся в процессе конвертирования, будут отправляться на очистку и переработку в сернокислотный цех "Карабашмеди".

Сейчас на заводе идет "нулевой цикл" устройства системы газоочистки. До конца декабря будет готова первая подпорная стена, на 90% выполнены фундаменты, на которых в 2018 году смонтируют электрофильтр. Идет монтаж опорных металлоконструкций для него и строительство второй подпорной стены.

В рамках текущей программы модернизации ЗАО "Карабашмедь" увеличит мощности производства черновой меди до 150 тысяч тонн в год. Инвестиции в этот проект за 2017-2018 годы составят порядка 4 миллиардов рублей. Модернизация завода позволит не только повысить производительность, но и улучшить условия труда, а также сократить нагрузку на окружающую среду.